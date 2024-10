Wydaje się zbyt piękne, ale chyba jest prawdziwe? "Rozdzielenie" może mieć trzeci sezon!

Dodał także: - Powiedziałbym, że Ben, Dan i cały zespół to perfekcjoniści i zależy im na tym, aby wszystko było świetne. Jeśli to zajmie rok, dwa lata, trzy lata, czy ilekolwiek czasu będzie potrzebne, po prostu poświęcą go tyle, ile trzeba, aby stworzyć taki serial, jaki chcą. I to wyraźnie się opłaciło, co widać po znakomitym pierwszym sezonie. Czuję, że Ben, Dan i wszyscy inni nigdy nie wypuszczą czegoś, co nie uważają za niesamowite.