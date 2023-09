"Wygląda to strasznie". Wstydzą się pokazać byłą żonę Johnny’ego Deppa

Niestety pierwsze opinie o filmie "Aquaman i Zaginione Królestwo" nie napawają optymizmem. ViewerAnon, insider związany z DC, w mediach społecznościowych jakiś czas temu napisał: "Będę szczery, obejrzeliśmy niemal tuzin seansów testowych i wygląda to strasznie. Film jest nudny, daleko mu do pierwszej części i może stać się najgorszym filmem w historii DCEU. Oni naprawdę będą musieli wiele rzeczy naprawić". Czy do czasu premiery uda się wprowadzić zmiany, które w znaczący sposób poprawią film? Większość widzów i krytyków bardzo w to wątpi.