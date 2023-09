Dramatyczna sytuacja gwiazdora. Dlatego uciekł do Rosji?

Nie do końca wyjaśniona została także kwestia jego zaangażowania w ofertę monet Bitcoiin2Gen (B2G). W 2018 roku przed dwa miesiące reklamował on produkt w mediach społecznościowych posługując się hasłem "Nie przegap tego". Z tego tytułu miał on otrzymać 250 tys. dolarów w gotówce oraz równowartość 750 tys. dolarów w tokenach. To wprawdzie wiązało się akurat z przychodami Seagala (pomniejszonymi o karę jaką nałożyła na niego amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), jednak pojawiły się również informację, że gwiazdor mógł przy okazji zainwestować swoje "prawdziwe" pieniądze w tokeny, co mogło okazać się fatalną inwestycją.