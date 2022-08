Wyjęliśmy stoper i policzyliśmy czas dialogów w "Kolejnych 365 dniach". Spoiler: bohaterowie nie tracą na nie czasu

Kariera, picie, bicie. Brad Pitt ponownie w tarapatach. Kiedy wydawało się, że po przedłużających alkoholowych epizodach Brad Pitt ponownie staje na nogach (w czym pomóc mógł mu zdobyty nie tak dawno aktorski Oscar), w momencie jego udanego kinowego powrotu w "Bullet Train" do sieci trafiły zdjęcia posiniaczonej Angeliny Jolie, z którą Pitt miał się szarpać w samolocie. Czy fani i fanki są w stanie mu to wybaczyć? Jak wyglądała kariera bożyszcza dla kobiet i równego kumpla dla facetów? A może to znak, że powoli należy z nią kończyć? "O Bradzie, gdzie jesteś?".