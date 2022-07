Wypłynęła pensja Hemswortha. Za nowy film dostał 100 razy więcej niż za pierwszy

Kariera Chrisa Hemswortha robi wrażenie. Debiutował w latach 80., ale wtedy kompletnie nie mógł się przebić do żadnych znanych produkcji. Przełom nastąpił w 2009 r., gdy pojawił się w "Star Treku", a dwa lata później świat zobaczył go po raz pierwszy w roli Thora w pierwszym filmie Marvela o tym superbohaterze. Choć Hemsworth ma na koncie role w takich filmach jak "Wyścig" czy "Źle się dzieje w El Royale", to i tak największą popularność - i pieniądze - zapewniają mu filmy z universum Marvela.