Wyrzucili ją ze szkoły za rolę w filmie. Wstawił się za nią Robin Williams

- To była naprawdę trudna sprawa. Niesamowite było to, że Robin zauważył, że jestem zdenerwowana. Zapytał mnie: "co się dzieje?". Wysłał list do mojego dyrektora, w którym napisał, że prosi, aby ponownie przemyślał tę decyzję. Podkreślił, że staram się kontynuować edukację i karierę aktorską w tym samym czasie i zapytał, czy mogą mnie w tym wesprzeć. Dyrektor otrzymał list, oprawił go w ramkę, powiesił w biurze… i nie pozwolił mi, żebym wróciła - skwitowała Jakub.