Doszło do rękoczynów. "Spodziewałem się, że to nie będą pieszczoty"

Kondrat przyznał, że podczas kręcenia sceny, w której grozi kierownikowi sali, doszło do prawdziwych "rękoczynów". Wszystko po to, aby scena wypadła wiarygodnie. "Spodziewałem się, że to nie będą pieszczoty, i się nie pomyliłem. Romek nie szczędził mi razów! Zresztą tego wymagała sytuacja. Scena, którą pani przypomniała, doskonale oddaje realia zawodu kelnera. W tamtych czasach obowiązywała hierarchia i to pokazuje nasz film. To był świat, który pozbawiał ludzi uczuć, empatii" – opowiadał Kondrat.