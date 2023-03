Wzruszające spotkanie po latach. To właśnie dlatego Harrison Ford wręczał nagrodę

To wprawdzie nie pierwsze spotkanie panów po latach. Wcześniej zobaczyli się we wrześniu 2022 r., kiedy to w czasie D23 Expo zaprezentowano zwiastun piątej części przygód Indiany Jonesa. Wówczas to Quan wspierał Jonesa, teraz role się odwróciły. "Cieszę się razem z nim. To świetny facet" — tymi słowami w styczniu Ford skomentował nominację Quana do Oscara. W takim układzie nagrody nie mógł mu wręczyć nikt inny.