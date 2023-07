Xavier Dolan jest zmęczony. Odchodzi na emeryturę

- Nic nie zarobiłem na tym serialu, nie wziąłem żadnego wynagrodzenia. Mój ojciec musiał pożyczyć mi pieniądze. To bardzo niewdzięczny proces, jestem nim zmęczony i zniechęcony. Nie mam ochoty poświęcać dwóch lat projektowi, którego prawie nikt nie zobaczy. Wkładam w to za dużo serca i stąd biorą się rozczarowania. Zastanawiam się przez to, czy jestem kiepskim reżyserem, a wiem, że tak nie jest. Najprostszym rozwiązaniem będzie kręcenie reklam i wybudowanie sobie domu na wsi - zapowiedział reżyser w wywiadzie dla "El Pais".