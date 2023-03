"Zabójcze wesele" z Jennifer Aniston i Adamem Sandlerem. Przygoda życia? "Byliśmy chętni na wszystko!"

"Zabójcze wesele" to kontynuacja komedii kryminalnej Netfliksa. Znani nam z "Zabójczego rejsu" Audrey i Nick Spitzowie znowu, chcąc odetchnąć od szarej codzienności i ogrzać się w blasku znanych i bogatych, wpakowali się w niemałe kłopoty. Oczywiście na międzynarodową skalę! Okazuje się, że ich nowa pasja - zagadki detektywistyczne, bardzo im się teraz przyda. To jest nie tylko kwestia wielkich pieniędzy, ale także... życia i śmierci. W rozmowie z Wirtualną Polską Jennifer Aniston i Adam Sandler przyznali, że niezwykłe okoliczności kręcenia "Zabójczego wesela" to praca-marzenie. Która scena zapadła im w pamięć? Jaką niezwykłą historią postanowił podzielić się z nami hollywoodzki gwiazdor? Zobaczcie!