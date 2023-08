Zachary Levi bije w Hollywood. Nie podoba mu się, że wciska ludziom chłam

- Większość tego, co wychodzi z hollywoodzkich studiów, to straszny syf. Oni po prostu nie starają się dla was, nie starają się, żebyście byli zadowoleni [...]. Ileż to razy oglądasz zwiastun i mówisz sobie: "To wygląda super!". A potem idziesz do kina i zadajesz sobie pytanie: "Serio, właśnie to dostałem?". Oni dobrze wiedzą, że gdy tylko kupisz bilet, twoje pieniądze należą już do nich - powiedział gwiazdor, według relacji "Deadline", na spotkaniu z fanami w Chicago.