Zagra w adaptacji słynnej gry. Fani czekają na nią od lat

Oscar Isaac jest ostatnio wyjątkowo zapracowany. Aktor dorzuca kolejne projekty do swojego harmonogramu. Zobaczymy go w przyszłym roku zarówno w gorąco oczekiwanej "Diunie", jak i dwóch serialach – "Scenach z życia małżeńskiego", czyli remake’u miniserialu Ingmara Bergmana, a także produkcji "Francis and The Godfather", opowiadającej o tworzeniu "Ojca chrzestnego". Okazuje się, że na tym się nie skończy, bowiem Isaac właśnie dołączył do nowego projektu.