Zagrał terrorystę. Ta rola wymagała specjalnych przygotowań

Nikodem Rozbicki jest gwiazdą nowego sezonu serialu "Chyłka" na Playerze. Wciela się w postać Fahada - chłopaka z Polski, który w dzieciństwie został porwany i włączony do organizacji terrorystycznej. Chłopak przechodzi na islam i radykalizuje się. Wraca do Polski, jako rzekomy dżihadysta zostaje zatrzymany przez polskie służby i oskarżony o planowanie zamachu terrorystycznego. Ma jednak swoje tajemnice. Jak Rozbicki przygotowywał się do tej roli? - Miałem zajęcia z arabistą, bo Fahad biegle mówi po arabsku. Mieliśmy też trening do scen kaskaderskich, militarnych działań. Mam nadzieję, że udało się przygotować tak, że wypadnie to autentycznie - przyznaje w nowym odcinku "Odkrywamy karty", w którym poruszamy też temat... polskiej polityki. Posłuchajcie.

Rozwiń