Najnowsze Popularne Przejdź na Aktualności Zwiastuny Recenzje Magazyn WP Film #Dziejesiew kulturze Wywiady Yoli Patronaty Katalog Filmów Katalog Ludzi Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa Aktualności 7 godzin temu Zaplanuj sierpień z kinem letnim pod gwiazdami dzięki Provident i AXA Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce trwa i zaskakuje nowoczesnymi atrakcjami oraz różnorodnością repertuaru. Morze, góry i Mazury świętują 125 lat kina – bezpiecznie i z zachowaniem wymaganego dystansu. Letnie projekcje odbywają się w Sopocie, Zakopanem i Giżycku. Na bezpłatne seanse zapraszają Provident i AXA. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Informacja prasowa Kino Letnie Diamentowy Klaps Filmowy dla Magdaleny Boczarskiej Za nami półmetek najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce. Do grona laureatów Diamentowego Klapsa Filmowego – nagrody głównej, wręczonej po raz dzisiąty - dołączyła w tym roku Magdalena Boczarska, jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek. Takie nagrody i takie momenty pokazują, że to, co robimy ma sens – powiedziała, odbierając jubileuszową statuetkę. Ceremonia wręczenia Diamentowego Klapsa Filmowego odbyła się na żywo w studiu programu TVN, Dzień Dobry Wakacje. Osobiste gratulacje podczas wideopołączenia złożył laureatce Cezary Pazura. W 2020 r., gdy obchodzimy 125-lecie kina, a jednocześnie w roku, który już zawsze będzie kojarzony z pandemią, kontynuacja tradycji wręczania tego wyjątkowego wyróżnienia nabrała szczególnego znaczenia. Dołącz do festiwalu Kino Letnie Sopot–Zakopane Codziennie na sopockim Molo i Placu Niepodległości w Zakopanem, dzięki Provident i AXA, widzowie mogą oglądać bezpłatnie filmowe hity. Tak będzie aż do 31 sierpnia. Jeszcze w tym miesiącu, ramach festiwalu odbędzie się ponad 100 seansów.Tygodniowy repertuar przewiduje: w poniedziałki Siła Muzyki, we wtorki Klasyka polskiego kina, w środy Oscary, w Festiwalowe czwartki filmy docenione na najważniejszych międzynarodowych festiwalach, a w Piątki ze Storytel najciekawsze adaptacje filmowe. W sobotę odbywają się projekcje filmów, wybranych specjalnie z okazji 125-lecia kina, a w Kobiece niedziele z Providentem na wielkim ekranie królują wyraziste kobiece bohaterki. Kino Jachtowe na Mazurach Festiwal Kino Letnie Sopot-Zakopane tradycyjnie cumuje również na Mazurach. Otwarcie Kina Jachtowego w Porcie Tajty uświetnił swoją obecnością światowej sławy koszykarz Marcin Gortat. W każdy poniedziałek wakacji nad jeziorem Tajty można oglądać i słuchać najlepszych światowych musicali prosto z jachtów czy łodzi, korzystając z własnego nagłośnienia na pokładzie. To wszystko dzięki specjalnej, festiwalowej częstotliwości radiowej 89,1 MHz. Taka forma rozrywki – przebywanie jednocześnie w kinie i na jeziorze - to idealny sposób na zachowanie dystansu społecznego. Dodatkowo, we wszystkie wakacyjne wtorki i środy, projekcje filmowe odbywają się w giżyckiej Ekomarinie, nad przepięknym jeziorem Niegocin. Tutaj filmy również można oglądać z zacumowanych jachtów. Festiwalowa częstotliwość w Ekomarinie to 87,7 MHz. Storytel – usłysz nas wszędzie na festiwalu Kino Letnie Sopot-Zakopane Podczas tegorocznego festiwalu świat kina ponownie spotyka się ze światem literatury. Dzięki Storytel, platformie z audiobookami i podcastami, organizatorzy zabierają wszystkich w niezapomnianą podróż. W każdy piątek filmowy relaks zaczynamy już od godzin popołudniowych. W Sopocie, w ogródku kawiarni festiwalowej Koło Molo, odbywają się innowacyjne projekcje w formule Silent Cinema. Dzięki wykorzystaniu bezpłatnej aplikacji Listen Everywhere, ścieżka dźwiękowa z filmu jest emitowana bezpośrednio na telefony i słuchawki widzów. W ciągu dnia dominuje kino familijne i filmy dla najmłodszych. Repertuar Silent Cinema został wybrany we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Kino Dzieci. Ponadto, dzięki aplikacji, w Sopocie i Zakopanem można wysłuchać wywiadów z gwiazdami kina, zapowiedzi festiwalowego repertuaru oraz posłuchać najlepszych fragmentów audiobooków od Storytel. 125 lat kina i rozmowy o klasykach polskiej kinematografii Magię kina tworzy połączenie energii widzów i twórców, dlatego tak ważne są spotkania z gwiazdami. Organizatorzy zapraszają na spotkania na żywo (oczywiście w formule online) ze znanymi twórcami polskiej kinematografii, w ramach dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury Domowego Klubu Filmowego. W spotkaniach może wziąć udział każdy, kto wejdzie na profil @DKFOnline na Facebooku lub stronę www.DKFonline.pl. Omawiane filmy prezentowane są na festiwalu we wtorki w sekcji Klasyka polskiego kina. Już 4 sierpnia na festiwalowych ekranach w Sopocie, Zakopanem i Giżycku pojawi się kultowy „Kiler”, a przed projekcją odbędzie się spotkanie online na żywo z Cezarym Pazurą, które poprowadzi Weronika Wawrzkowicz. W ramach celebrowania 125 lat kina festiwal zaprasza do wspólnego oglądania filmów z początków powstawania kina, wyselekcjonowanych wspólnie z miesięcznikiem KINO. Na specjalnej podstronie https://kinoletnie.pl/125_lat_kina/ znajdziecie perły światowej kinematografii. W tej przestrzeni spotkają się przeszłość z teraźniejszością. Obok klasyków prezentowane są również etiudy młodych studentów polskich szkół filmowych – kontynuatorów słynnych braci Lumière, których wyobraźnia wyznaczyła kierunek dla przyszłych pokoleń. Wygodnie i bezpiecznie Ze względu na tegoroczną, wyjątkową sytuację, sprawdzona formuła festiwalu została wpisana w nowe realia. W trosce o komfort widzów, we wszystkich lokalizacjach Kina Letniego pojawiły się rozwiązania, zapewniające bezpieczeństwo. Do wygrodzonych stref kin letnich można wejść po czerwonym dywanie dopiero po dobrowolnym, bezdotykowym pomiarze temperatury i dezynfekcji rąk. Kinomani siedzą na leżakach i ławach góralskich, ustawionych w odpowiedniej odległości tak, by zachować wymagany dystans. Podczas seansów, zarówno obsługa kina, jak i widzowie mają na sobie maseczki lub przyłbice. Więcej szczegółów na: www.kinoletnie.pl/bezpieczenstwo Plan na filmowe wakacje od morza do Tatr Warto wpisać festiwal Kino Letnie Sopot-Zakopane w swój wakacyjny plan. Plenerowe projekcje startują o zachodzie słońca - w Sopocie o godz. 21:30, a w Zakopanem i Giżycku o 21:00. Pełny repertuar, harmonogram projekcji i zwiastuny filmów można znaleźć na stronie www.kinoletnie.pl

Kino Letnie można śledzić na Instagramie dzięki hashtagowi #mamplannakinoletnie Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na molo w Sopocie. Świętuj z nami 125 lat kina! Oglądaj najlepsze musicale ze swojego jachtu! Provident i AXA zapraszają i przypominają: pamiętajcie o bezpiecznym dystansie podczas seansów, maseczkach i dezynfekcji rąk. Organizator: Outdoor Cinema

