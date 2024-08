Zarobili już 230 mln dol. "Osoby po traumach mogą mieć problem z oglądaniem"

Po kilku nieudanych filmach z serii "Obcy" wydawało się, że nikt już nie będzie miał ciekawego pomysłu na reanimację historii o ludziach, którzy muszą przeżyć starcie z krwawym ksenomorfem. Tymczasem pojawił się Fede Alvarez, który nakręcił mroczny, przerażający film, odwołujący się co chwila do kultowych filmów z Sigourney Weaver. To prawdziwy raj dla osób, które lubią smaczki filmowe. "Obcy: Romulus" po kilkunastu dniach zarobił na świecie ponad 230 mln dolarów. Jak usłyszycie w nowym odcinku podcastu, nie wszyscy jednak będą wygodnie siedzieli w fotelach w trakcie seansu.