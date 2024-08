Nowy hit w sieci. 2 mln widzów jednego odcinka

Jak podaje "Variety", Max odnotowuje wyjątkowy sukces swojej najnowszej produkcji dokumentalnej. Choć serialowi daleko jeszcze do takich hitów platformy jak "The Last of Us" czy "Sukcesja", to wyniki - jak na produkcję dokumentalną - robią wrażenie. "Szympans..." ma szansę stać się najchętniej oglądaną produkcją dokumentalną Maxa od czasu serii "McMilliony" z początku 2020 roku.