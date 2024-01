Zelnik apeluje do PiS-u. Taki słów mało kto się spodziewał

— Powinniśmy ostudzić emocje i dać rządowi sto dni, które byłyby taką pierwszą cezurą – apeluje aktor do osób sympatyzujących z dzisiejszą opozycją. Zwraca się także do drugiej strony politycznego sporu: - Trzeba uważać, by nie wylewać dziecka z kąpielą. Nie wszystko, co było dziełem PiS-u, należy przekreślać. To by było samobójcze! Wiele rzeczy szło w dobrym kierunku: komunikacja, rozwiązania prawne czy ekonomicznie, a także uniezależnienie się od Rosji pod względem źródeł energii. (...) Patrzyłem z lubością na to, jak Polska się rozwija i nabiera siły, także militarnie