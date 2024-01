Nowy przebój Netfliksa. Jedna z największych polskich produkcji

Do zatonięcia polskiego promu MF Jan Heweliusz doszło 14 stycznia 1993 roku w czasie rejsu ze Świnoujścia do Ystad. Podczas bardzo silnego sztormu statek zaczął się przechylać, a ostatecznie obrócił się do góry dnem. W tragedii śmierć poniosło 55 osób - 20 marynarzy i 35 pasażerów. Udało się uratować 9 marynarzy.