Zbiera znakomite recenzje. "Budzi strach, jak za dawnych czasów"

1 czerwca na platformie streamingowej Netfliksa pojawiła się japońska produkcja "Godzilla Minus One". Miała pecha, bo najpierw została trochę przyćmiona przez polski thriller "Kolory zła: Czerwień", a potem przez francuskie "Rekiny w Sekwanie". "Godzilla Minus One" to jednak film, którego nie można przegapić.