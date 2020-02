"Zenek". Krzysztof Czeczot: "Uznaliśmy, że nie będziemy wiernie oddawać Zenona Martyniuka"

Krzysztof Twórca roli Zenka Martyniuka Pluszowe pytanie jak do tego Nie wiem Ale serio to wizja czyjaś z castingu Czy to było uparcie akurat twoje Wszystko No nie nie można mówić o jakimkolwiek parciu firmy się nie robi na parciu tylko się robi na rozmowę I i takiej porozumień Zadzwoniła moja agentka z informacją że jest taka propozycja Spotkałem się z reżyserem Jankiem śliniakiem którego bardzo cenię bardzo lubię bardzo lubię jego filmy Przeczytam scenariusz turniej bardzo zaskoczył bo okazało się W tym scenariuszu jest coś więcej i historia o czymś więcej niż tylko o disco Widzieliśmy się do do roboty NAP Poczekaj Zenka Martyniuka na planie Jak często Cały czas na planie Większość 3 dni zdjęciowych czy raz na jakiś czas się Zupełnie rzadko ja miałem OK Spotkań z zenonem Zdjęciami Raz na zdjęciach Bo byliśmy Bar Zdjęcia wspólne Takie dni Przegrali Jeszcze raz i raz Ze mną przyjechał Razem ze swoją małżonką OK Ale ogółem konsultować często z nim rolę i jak grać Zenka Martyniuka jak nim być jak jak najlepiej Nie bardzo Nie nie zupełnie nie myśmy uznali z reżyserem Nie będziemy Szli w tym kierunku żeby 100% wiernie oddać Zenona Martyniuka Bohater Na który Kimś więcej niż Zenon Martyniuk tym Chcieliśmy zrobić bohatera który jest gwiazdą w Stąd Zenona Martyniuka wziąłem Dwa gesty i ten trochę ciut wyższy niż mój głos Ale nie Także pracowaliśmy i kopiowali się jeden do jednego jeden ze mną Bo o nie o to chodzi W tym filmie jasne cena Osiem tego filmu Wszystkim chłopaku który ma marzenia i te marzenia realizuje historii opowie Jak się zmieniła Polska zmieniłaś 30 już zakładem No i przede wszystkim mi Historia opowiada O tym że Ta ogrom Ogrom Popularność Zenona Martyniuka to jest Koło Właśnie mówi że to nie była kopia jeden do jednego A jednak po pokazaniu drugiego Taka to szczególnie Były takie komentarze że twoja postać nie jest w ogóle podobna do Zenka Martyniuka tego prawdziwe I to jest to żeby Jak mogę Takich opinii ludzie mają prawo oczywiście do dzielenia się swoim zdaniem Trzeba to zdanie wysłuchać już Jakie są gęstości Słuchasz okazyjnie.net frezach Nie nie nie słucham muzyki disco-polo mam ogromny szacunek do Zenona Martyniuka i do Co robi w swe Szefem ogródku muzycznym muzyka disco Nie jest czymś czym nie żyje na co Do tego filmu przygotowują Oczywiście Zanurzyłem się Sushi Zielona Na co dzień jest A codziennie teraz żyje moc Tym co robili Uważam Sanok Gregory Porter to samo Jakie są plany Krzysztofa Czeczota na 2020 rok jakie będzie życie Życie po zamku będzie Mam nadzieję w zdrowiu a przede wszystkim bo to jest najważniejsze skończyliśmy zdjęcia do Ja skończyłem swoją część zdjęć do filmu nowego filmu mango Który Wonder Żenia który pewnie na jesieni będzie za chwilę premiera innego filmu Małgosiu All inclusive którym ponad rok temu wziąłem No i przygotowuje się do kolejnej robi Dopóki się nie wydarzy że tak powiem nie wejdę na To tak Nie chcę żeby za Dlaczego warto iść na film Zenek w coś z Bardzo polecam państwu ten film dlatego że to nie jest Film w którym może być interesujący dla wielu widzów nie tylko tych którzy Disco polo to jest film o ja powiedziałam przed sekundą o chłopaku który realizuje swoje marzenia to jest fajnie zmontowany Opowiadana historia o tym jak się Polska z W końcu film o tym że siła tych marzeń doprowadza cię do do jakiegoś Sukcesów Nawet tych tych wielbicieli disco-polo jak i tych zagorzałych przeciwników muzyki disco Proponuję żebyście Rozważenie możliwość pójścia do do kina i oceń Tego filmu Po jego