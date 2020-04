"Zenek" trafił do sieci. Sprawdź, gdzie możesz go obejrzeć

"Zenek" dostępny w internecie

Pandemia koronawirusa zmusiła rząd do zamknięcia kin. To środek zapobiegawczy przed rozwojem i rozprzestrzenianiem się choroby. TVP jako producent filmu musiała zareagować na działania rządu. Postanowiła udostępnić film w internecie.

"Zenek" jest już dostępny na platformie VOD TVP (vod.tvp.pl). Za dostęp do filmu przez 24h zapłacimy 23 zł. Dostęp do produkcji jest promowany na stronie głównej serwisu.

"Zenek" - fabuła

"Zenek" to fabularna historia jednej z największych gwiazd muzyki disco polo, Zenona Martyniuka, chłopaka z podlaskiej wsi, który dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom osiągnął niebywały sukces. To film o mojej miłości do muzyki, do żony, do fanów. Ogólnie film fajny, pokazujący klimaty lat 80, 90. Ten film trzeba zobaczyć – skomentował Zenon Martyniuk.