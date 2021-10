Zginęła na planie od przypadkowego wystrzału. Jej poprzedni film był "proroczy"

Po śmierci Halyny Hatchins zaczyna się też mówić o jej poprzednim filmie. Jako kierowniczka zdjęć pracowała poprzednio nad kryminałem "Blindfire". To historia białego policjanta (Brian Geraghty), który zostaje wezwany do interwencji w domu Afroamerykanów. Na miejscu funkcjonariusz zabija czarnoskórego podejrzanego, który okazuje się być niewinny. Policjant odkrywa, że wszystko to mogło być ukartowane i musi odkryć, kto wrobił go w niesłuszne zabójstwo.