Złote Anioły pofrunęły! Znamy laureatów 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest. Kujawy i Pomorze

- Kiedy 20 lat temu festiwal Tofifest rozpoczynał swoje życie, wiedzieliśmy o nim jedno – to festiwal niepokorny. Nie ma chyba bardziej trafnej nagrody niż ta, która trafia do naszej laureatki – powiedział prezydent, wręczając Złotego Anioła za Niepokorność Twórczą. Pofrunął on do Aleksandry Popławskiej – reżyserki i aktorki filmowej oraz teatralnej. - Chciałabym podziękować moim prywatnym niepokornym aniołom – mamie, siostrze, partnerowi i córce. Kocham Toruń i toruńską publiczność! – mówiła Aleksandra Popławska. Aktorka wspomniała, że często odwiedza toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej. - Teraz będę to robić z jeszcze większą przyjemnością i wzruszeniem – dodała.