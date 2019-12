Złote Globy 2020. "Boże ciało" bez nominacji

Spieszymy donieść, że "Boże ciało" nie dostało nominacji do Złotych Globów. Za kilka dni dowiemy się, czy film Jana Komasy dostanie się na oscarową shortlistę.

Ogłoszono nominacje do Złotych Globów 2020. "Boże ciało" Jana Komasy zostało przyjęte jako kandydat do nagrody w kategorii najlepszy film zagraniczny pod koniec października 2019 r. Niestety, dalsze wieści nie są dobre.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku "Zimna wojna" również nie otrzymała nominacji do Złotych Globów. Polacy musieli się obejść smakiem. Było to spore rozczarowanie, które zwiastowało też porażkę podczas Oscarów. Mimo to film Pawlikowskiego został doceniony przez Akademię i znalazł się wśród nominowanych. Były dokładnie 3 nominacje.

"Boże ciało" natomiast jest filmem równie mocno docenionym w świecie. Zdobył laury na największych festiwalach za granicą, ale też i w Polsce. Komasa opowiada historię uniwersalną - o tym, co się dzieje, gdy w życiu człowieka zaczyna dominować złość, zawiść i niezrozumienie drugiego człowieka. Głównym bohaterem jest Daniel (Bartosz Bielenia), który po wyjściu z zakładu poprawczego trafia do niewielkiej wsi. Tam dochodzi do zbiegu okoliczności - Daniel zaczyna podawać się za księdza. Jego najważniejszym zadaniem jest to, by ludzie uporali się z tragedią, która spotkała ich na krótko przed jego przyjazdem. Reżyser Jan Komasa w rozmowie z WP zdradził, że inspirował się traumą po katastrofie smoleńskiej.