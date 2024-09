Zmarł gwiazdor "Jeziora marzeń". Katie Holmes w żałobie po śmierci kolegi

Obi Ndefo, skończył uniwersytet Yale. Znany był z różnorodnych ról telewizyjnych, w tym gościnnych występów w serialach takich jak "Star Trek: Deep Space Nine", "The Wayans Bros.", "The Jamie Foxx Show" i "3rd Rock from the Sun". Najbardziej zapamiętany został jednak za rolę Bodiego Wellsa, szwagra Joey w "Jeziorze marzeń", w którym grał od 1998 do 2002 roku. Przyczyna śmierci Ndefo nie została ujawniona.