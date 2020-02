Zmasowany atak trolli na "Zenka" czy brutalna prawda? Marne oceny filmu

Liczby prawdę wam powiedzą. Niestety, jakby TVP nie kombinowała, dane jasno wskazują, że więcej widzów miał erotyk "365 dni" niż film o życiu Zenka Martyniuka. A w sieci "Zenek" notuje upokarzająco niskie noty. Los przekorny? Zdecydowanie, bo krytycy nie są aż tak źle nastawieni do produkcji.

Na to starcie tytanów długo czekaliśmy. Gdy ogłoszono, że w tym samym miesiącu o uwagę polskich widzów będą walczyły dwa głośne filmy - "365 dni" i "Zenek" - wielu rzeczy można było się spodziewać. A to tego, że o kontrowersyjnym polskim erotyku będą rozprawiać psycholodzy i seksuolodzy. A to tego, że TVP słowem nie zająknie się, że taka produkcja w ogóle zawitała do kin. A to tego, że co by się nie działo na kinowych salach, "Zenek" będzie sukcesem. A i można było się spodziewać, że internauci nie pozwolą zapomnieć twórcom "Zenka", co myślą o filmie. I wszystko to się spełniło.