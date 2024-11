"Znachor" w długi weekend w TV. Ale lepiej zobacz kinowy mega przebój obsypany Oscarami

W poprzedni długi jesienny weekend związany z 1 listopada doszło do rzadkiej sytuacji: żadna ze stacji zaliczanych do Wielkiej Czwórki (TVP 1 i 2, Polsat oraz TVN) nie wyemitowała "Znachora", ukochanego filmu Polaków. Teraz ta sytuacja się już nie powtarza. Zachęcamy was jednak, byście przyjrzeli się ramówkowemu rozkładowi jazdy i wybrali coś, czego może jeszcze nie widzieliście. W ten weekend będzie można tak powspominać niedawno zmarłą Jadwigę Barańską w aż dwóch filmach z jej udziałem. Zobaczcie, jakie filmowe propozycje czterech głównych stacji uważamy za godne uwagi. By sprawdzić dokładne godziny emisji filmów, wejdźcie na Program TV.