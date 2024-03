Znowu ta sama sytuacja. Wpadka Oscarów ws. zmarłych aktorów

Cloud to aktor, który zmarł w ubiegłym roku w wieku 25 lat. Sławę zdobył za swoją chwaloną rolę w głośnym serialu "Euforia". Reddick to z kolei postać o bogatej karierze - wystąpił w takich produkcjach jak seria z Johnem Wickiem czy niesamowitym serialu "Prawo ulicy". A co z Daviesem? Przez kilka dekad był to jeden z najlepszych reżyserów świata. Brytyjczyk nakręcił wspaniałe dramaty jak "Koniec długiego lata" czy "Świat zabawy". Zdobył wiele nagród, ale do Oscarów szczęścia nie miał.