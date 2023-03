Żona Bruce'a Willisa pokazała urodzinowy filmik z mężem. Poruszające słowa

"Dzisiaj są urodziny mojego męża. Zaczęłam dzień od płaczu. Widzicie to po moich spuchniętych oczach i zasmarkanym nosie. Myślę, że jest to ważne, że widzicie mnie też od tej strony. Często dostaję od wiadomości, jaka to jestem silna, jak ja to robię, że radzę sobie w tej sytuacji. Nie mam wyboru, choć chciałabym go mieć. Dodatkowo wychowuję dwójkę dzieci. Czasem w życiu jest taki moment, że po prostu musimy dać radę. Ale czuję smutek i rozpacz. Codziennie" - powiedziała żona Bruce'a Willisa na Instagramie.