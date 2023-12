Nowy hit Netfliksa? Thriller z gwiazdami już dostępny

Grudzień to okres, w którym na platformy streamingowe trafiają filmy mające namieszać w nadchodzącym sezonie oscarowym. "Zostaw świat za sobą" w reżyserii twórcy serialu "Mr. Robot" Sama Esmaila to jedna z takich propozycji. Gwiazdorsko obsadzony apokaliptyczny thriller jest kolejną porządną filmową propozycją, których - wbrew obiegowej opinii o filmach tego giganta - jest całkiem sporo. Nie ma więc mowy o sytuacji z gatunku "w końcu jakiś dobry film Netfliksa"! Nie ma, bo choć rzeczywiście jest dobry, to w ofercie znajdzie się ich więcej.