Ona też dała się skusić. Julia Roberts w hicie Netfliksa

Przez kilka lat nie występowała przed kamerą. Powróciła do pracy w ubiegłym roku. Zagrała w serialu "Gaslit", który przyniósł jej nominację do Złotego Globu, oraz w produkcji "Bilet do raju", który stał się hitem w kinach. Widać, że widzowie i krytycy stęsknili się za Julią Roberts. W grudniu będziemy mogli zobaczyć ją w thrillerze Netfliksa "Zostaw świat za sobą".