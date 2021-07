"Żużel". Zobacz zwiastun

"Żużel" w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej pokazuje, jak można inaczej mówić o wyścigach motocyklowych. Nie jest to typowy film sportowy, ale przypowieść o miłości z żużlem w tle. Reżyserka w "Żużlu" pokazuje nastoletnich sportowców jako ludzi z krwi i kości, chłopaków, co przeszli przyspieszony kurs dojrzewania, pozostając przy tym roztargnionymi sztubakami. Świetnie oddają to aktorzy, zwłaszcza sympatyczny i wrażliwy Lowa grany przez prawdziwe objawienie Tomasza Ziętka.