Zwiastun horroru "Kod zła". Co się stało z Nicolasem Cage’em?

Opis fabuły "Kodu zła" zapowiada dzieło mroczne i zagadkowe. A brzmi on następująco: Lee Harker to utalentowana agentka FBI, która została przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy. Śledztwo staje się jednak coraz bardziej skomplikowane z racji odkrytych okultystycznych dowodów. Do Harker zaczyna dochodzić, że ma osobisty związek z bezlitosnym mordercą. Musi działać szybko, aby nie dopuścić do morderstwa kolejnej rodziny.