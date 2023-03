Gwiazdor nie jest sobą. Dla jego żony to była pierwsza taka rocznica

Wchodząc na Instagram po uroczystości, Emma Heming przyznała, że udało jej się "zebrać się" na tę okazję: - Świetnie się bawiliśmy, świętując urodziny mojego męża. Był w najlepszej formie. Więc przez to przebrnęliśmy. Zebrałam się w sobie. Ale zgadnijcie, co będzie jutro? To nasza rocznica ślubu.