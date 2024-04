300 tys. widzów w Polsce. Najbardziej wstrząsający film ostatnich lat

Rudolf Höss - "z natury łagodny i dobroduszny"

Dwukrotnie nominowany do Oscara Łukasz Żal, który był autorem zdjęć do "Strefy interesów" (nominowanych do m.in. do BAFTA), w jednym z wywiadów powiedział: "Przy pierwszej lekturze scenariusza zdałem sobie sprawę, że myślimy o Hössie jak o najgorszej kreaturze, człowieku zepsutym do szpiku kości. Tymczasem film każe nam spojrzeć w lustro i zobaczyć, że mamy wspólne cechy"