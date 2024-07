66-letni Kevin Bacon pokazuje klatę. Żona od razu skomentowała

Pokazał aktorską klasę w głośnym "JFK" Olivera Stone’a (1991) oraz – rok później – w "Ludziach honoru" Roba Reinera z Jackiem Nicholsonem, Tomem Cruisem i Demi Moore. To wystarczyło, by kolejne propozycje posypały się same. W 1994 roku partnerował Meryl Streep na planie "Dzikiej rzeki", dzięki czemu zgarnął swoją pierwszą nominację do Złotego Globu. Kolejną otrzymał za serial "I love Dick", a upragnioną statuetkę dostał za rolę w "Podróży powrotnej" z 2009 roku.