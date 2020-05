7 najlepszych filmów o odosobnieniu. Izolacja jeszcze nigdy nie była tak traumatyczna

Mniej więcej od połowy marca miliony Polaków zostało najpierw poproszonych o niewychodzenie z domów , a następnie, na mocy szybko wprowadzanych obostrzeń, praktycznie uwięzionych w swoich domach. Społeczna izolacja, która opanowała kraj, mocno dała się więc wszystkim we znaki.

To, co dotychczas znaliśmy z książek czy filmów katastroficznych, stało się naszym chlebem powszednim. A wcześniej kojarzone z brakiem kultury i obycia unikanie drugiego człowieka – społeczną normą. Jednak ostatnio widać wyraźne rozprężenie wśród Polaków, którzy zniechęceni izolacją, tłumnie ruszyli do parków czy na zakupy.