97-letni aktor miał wypadek samochodowy. Policja wysłała go na egzamin

Dick Van Dyke to amerykański aktor, który triumfy święcił kilka dekad temu. Ostatnio mogliście go zobaczyć w filmie "Pary Poppins powraca" w 2018 r. W jego zawodowym emploi są takie produkcje jak "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca", "Columbo", "Rozwód po amerykańsku", "Mary Poppins" z 1964 r. Od dobrych kilku lat Van Dyke nie jest już tak aktywny zawodowo, ale amerykańskie media nie przestają o nim pisać. Szczególnie, że 97-latkowi nie brakuje wigoru. Nie tak dawno temu aktor dzielił się z dziennikarzami tym, co daje mu związek z młodszą o 46 lat partnerką.