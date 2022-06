Adam Wolańczyk nie żyje. Aktor miał 86 lat

Adam Wolańczyk urodził się na Podkarpaciu, skąd przeniósł się do Łodzi. Tam skończył Wydział Aktorski PWSTiF i od razu zaczął pracować w teatrze. Najpierw we Wrocławiu, później w Wałbrzychu, Opolu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Katowicach. Po latach wrócił do Wałbrzycha, gdzie osiadł na dobre.