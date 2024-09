Aktor jechał po pijaku. Od rozprawy wolał surfing

Jak podaje "Daily Mail", 55-letni aktor został zwolniony z obowiązku osobistego stawienia się w sądzie w Mullumbimby. Reprezentował go adwokat. 20 lipca tego roku Baker został zatrzymany na drodze Booyung Rd w Nashua, około 30 km od Byron Bay. Wpadł, mówiąc krótko, na gorącym uczynku. Z dokumentów sądowych wynika, że aktor przyznał się do jazdy pod wpływem alkoholu. Teraz czeka go kolejna rozprawa. Tę wyznaczono na 11 września. Wtedy aktor usłyszy, jaka czeka go kara za jazdę po pijaku.