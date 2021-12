Tragedia z udziałem Baldwina. Wystawiono kolejny nakaz rewizji

Redakcja "Deadline" dotarła do dokumentów, w którym - poza nakazem - jest oświadczenie ojca Hanny Gutierrez-Reed, Thella Reeda - doświadczonego pracownika wielu planów, gdzie odpowiadał za broń. Reed twierdzi, że to wspomniany wyżej Seth Kenney domagał się tego, by mógł dostarczyć na plan filmu prawdziwą amunicję "w razie gdyby wyczerpały się zapasy ślepaków".