Aleksandra Popławska komentuje burzę wokół "Śmierci Zygelbojma". "To niegodziwość"

W poprzedzającym premierowy seans wystąpieniu zarzucił współproducentowi, że PFN (Polska Fundacja Narodowa) opatrzył film na swojej stronie internetowej "kłamliwymi treściami, które w nim nie istnieją", a film został zdegradowany do kategorii "kina rządowej propagandy". Brylski wspomniał też o obecnym na sali ministrze Glińskim. – W końcowych napisach znajdą Państwo wpis: "Pomysł filmu – Piotr Gliński". Pojawił się on w pokazowych kopiach i muszę powiedzieć, że jest to dla mnie zaskakujące i niezrozumiałe – powiedział reżyser, dodając, że element ten "upolitycznia" całą produkcję.