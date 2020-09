Amber Heard oskarża Deppa o utrudnianie procesu. Nie dostosowuje się do terminów

Heard oskarżała Deppa o przemoc domową, aktor zaś dopiera jej ataki twierdząc, że to ona w ich związku przejawiała skłonność do agresji. Żadne z byłych małżonków nie szczędzi szokujących, a nieraz i drastycznych szczegółów w zeznaniach, by się wzajemnie pogrążyć, a sądowa potyczka wydaje się nie mieć końca.