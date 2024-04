Miał sporo znanych partnerek. Z kim teraz spotyka się Spider-Man?

Heteroseksualność Garfielda była jednak swego czasu kwestionowana. Wszystko to za sprawą głośnego wywiadu, którego gwiazda udzieliła przy okazji promowania spektaklu "Anioły w Ameryce" w Royal National Theatre na podstawie wielokrotnie wystawianej sztuki Tony'ego Kushnera. – Do tej pory pociągały mnie tylko kobiety (...). Chcę wiedzieć o życiu jak najwięcej; jestem otwarty na wszelkie relacje, które mogą pojawić się w dowolnym momencie – wyznał w rozmowie z magazynem "Out". Jak do tej pory publicznie pokazywał się jednak tylko z kobietami.