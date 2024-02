Orły 2024. Aktorzy walczą o tantiemy z internetu. Kilka słów na plakacie mówi wszystko

Dariusz Jabłoński dodał: - Wychodzimy z takiego czasu, kiedy Pegaz przestał być inspiracją dla artystów, symbolem mocy i piękna, a stał się symbolem czegoś okropnego i ludzkiej krzywdy. Musimy, tym bardziej teraz, pamiętać o twórczości, kulturze, ponieważ to, co się wydarzyło w naszym kraju, nastąpiło po ośmiu latach, gdzie kultura i edukacja nie były odpowiednio docenianie. Bardzo głęboko wierzę, że pan premier Donald Tusk po latach spędzonych w Europie na najwyższych stanowiskach, pan minister Sienkiewicz i wszyscy, którzy z nimi pracują, tak samo jak Sejm i Senat, będą partnerami dla Polskiej Akademii Filmowej. Reformy są potrzebne po to, żebyśmy nigdy więcej nie stanęli w takim napięciu i w takim zagrożeniu, realizując swoje filmy, żeby żaden z twórców nie był pod takim niedemokratycznym ciśnieniem. Z tym symbolem ruszamy do rządu. Wierzę, że nasz rząd jest rządem mądrym, usiądziemy razem i będziemy rozmawiać.