Andrzej Seweryn rozbroił dziennikarkę TVP Info. Poszło o "pana Martyniuka"

Andrzej Seweryn debiutował w kinie już w połowie lat 60., ale jego kariera wystrzeliła dopiero po "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy. To po tym filmie reżyser przepisał go ze swojego zeszytu "Aktorzy" do zeszytu "Artyści". I to po tym arcydziele Seweryn poczuł się po raz pierwszy jak gwiazda.