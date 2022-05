Anna Kazejak: "Gdy kobieta porzuca rodzinę, staje się negatywną bohaterką"

Dokładnie tak to wygląda. Sformułowanie "kryzys wieku średniego" w zasadzie nigdy nie jest używane w kontekście kobiet. Ono jest zarezerwowane tylko i wyłącznie na potrzeby opisu pewnego zwrotu w męskim życiorysie. Mężczyzna ma prawo do dokonywania pewnej redefinicji swojego życia. Niby potępiamy społecznie to odchodzenie do młodszych partnerek, porzucanie żon i dzieci. Ale z drugiej strony wydaje się to pewnym schematem, który wszyscy znamy i generalnie jest to rzecz społecznie akceptowana. Jeśli chodzi o kobiety – nie ma absolutnie równego traktowania tego typu historii. Jeśli to kobieta odchodzi, staje się negatywną bohaterką. Biorę pierwszą z brzegu historię z plotkarskich portali o rozstaniu pani prezenterki i pana tancerza. Ona jest fatalnie opisywana, on - poszkodowany. To wynika też z faktu, że figura matki Polki w naszym kraju jest jednym z najsilniejszych wzorców kulturowych. Kobieta nie może porzucić dzieci, nie może odejść od męża. Może dlatego ten film miał problem z finansowaniem. Jeśli po obejrzeniu tego filmu coś kogoś uwiera, to dla mnie jest walor, bo oznacza, że coś poczuł. Że teraz jeszcze nie rozumie tej kobiety, ale może za jakiś czas zauważy, że na przykład jego partnerka jest w podobnym momencie i też musi się rozliczyć z przeszłością.