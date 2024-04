Zagrała w horrorze "Abigail". Jej bliscy byli przerażeni, gdy ją ujrzeli

Ashley Weir przyszła na świat we wrześniu 2009 r. w irlandzkim Dublinie. Do tej pory zagrała w kilku produkcjach: horrorze "Nie wychodź z domu" Michaela Tully'ego, serialu "Darklands", główną rolę w filmie familijnym "Matylda: Musical" Matthew Warchusa, za którą otrzymała nagrodę IFTA (Irlandzka Nagroda Filmowa i Telewizyjna) oraz komedii kryminalnej "Wicked Little Letters" Thei Sharrock.