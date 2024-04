Miał nietypową prośbę do twórców. "Musi być jakiś fantastyczny sposób"

Michael Douglas o "Ant-Manie". "Chciałbym mieć poważną śmierć"

Douglas grał Pyme'a jeszcze kilkukrotnie: w "Ant-Manie i Osie" z 2018 r., "Avengers: Koniec gry" z 2019 i w "Ant-Manie i Osie: Kwantomanii". To właśnie przy okazji tego ostatniego miał zwrócić się z osobliwą prośbą do twórców. – Powiedziałem, że chciałbym mieć poważną [śmierć], z tymi wszystkimi wspaniałymi efektami specjalnymi. Musi być jakiś fantastyczny sposób, w którym mogę skurczyć się do rozmiaru mrówki i eksplodować, cokolwiek to jest. Chcę wykorzystać wszystkie te efekty – zdradził w programie "The View".