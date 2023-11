Wyrzucili ją z obsady hitu. Aktorka nie zamierza milczeć

"Uważam, że ludzie to nie to samo, co ich przywódcy. Wierzę, że nie ma takiej władzy, której nie można krytykować. Modlę się dzień i noc o to, by nie było więcej śmierci, przemocy, o pokojowe współistnienie. Będę w dalszym ciągu mówić w imieniu tych, którzy najbardziej tego potrzebują, oraz wspierać pokój, bezpieczeństwo, prawa człowieka i wolność. Dla mnie milczenie nie wchodzi w grę" – zakończyła swoją wypowiedź aktorka.